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Общество

07:28

Еще двое россиян с судна Diamond Princess заразились коронавирусом

общество происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Медики выявили коронавирус еще у двоих граждан России – пассажиров круизного судна Diamond Princess. Россиян в ближайшее время доставят в больницу, сообщили в посольстве РФ в Японии.

"Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни без ярко выраженных симптомов", – приводит РИА Новости сообщение дипведомства.

Ранее стало известно о том, что два заразившихся пассажира лайнера скончались от нового типа пневмонии. Отмечается, что погибшие были инфицированы коронавирусом COVID-19.

Круизный лайнер вышел в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля корабль находился на двухнедельном карантине в Йокогаме. 19 февраля он был снят.

С борта судна спустя 14 дней начали спускаться на берег первые пассажиры. В их числе – и россияне. Накануне на берег ступили две наши соотечественницы. Сейчас же приходит информация об еще четверых гражданах РФ, покинувших судно. У них признаков заболевания выявлено не было.

Отмечалось, что соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт. Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Им придется остаться на карантине на неопределенный срок для того, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков заболевания.

Пассажиров лайнера Diamond Princess выпускают с корабля после карантина

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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