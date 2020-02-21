В Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

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В Китае у пациента, выписанного из больницы в начале января, вновь обнаружили признаки заболевания коронавирусом, сообщает ИА "НСН".

Это произошло в провинции Сычуань на юго-западе страны. Мужчину и всю его семью поместили под карантин, а в их квартире провели спецобработку.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

C 20 февраля приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ. Также временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений китайцам на въезд в страну.