Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

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Власти Турции приняли решение о закрытии границы с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса. Такие меры были предприняты в целях предосторожности, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Иране было зафиксировано 43 случая инфицирования новой формой пневмонии. Восемь случаев закончились летальным исходом.

Туристы из Ирана начали пересекать границу и прибывать в турецкую провинцию Ван в преддверии Навруза. В связи с этим были закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере.

В Иране же из-за распространения вируса закрыли школы и вузы в некоторых провинциях. Помимо этого были отменены культурные мероприятия. Спортивные состязания пройдут без зрителей.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

C 20 февраля российские власти приостановили въезд граждан КНР на территорию России с целью недопущения распространения вируса по стране.

На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения новым типом пневмонии в Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяча 659 гражданам удалось побороть болезнь.