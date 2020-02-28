Ростуризм разработает меры по поддержке турбизнеса

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Ростуризм займется разработкой мер поддержки туристического бизнеса в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также Ростуризм подготовит разъяснения об особенности работы туристических компаний в подобных условиях.
"Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса. Ведомство выступит инициатором изменений в регламентах работы участников отрасли в условиях сложной эпидемиологической обстановки", – отметили в ведомстве.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об усилении медицинского наблюдения в столичных аэропортах в отношении пассажиров из Южной Кореи и Ирана. Кроме того, в России временно приостановили выдачу виз гражданам из этих стран, а также ограничили авиасообщение с этими государствами.
Также Ростуризм и МИД призывают граждан отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию. Эпидемиологическая ситуация в этих странах признана особо опасной.
Впервые коронавирусом начали заболевать жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящий момент известно о 2788 случаях летального исхода. 36,1 тысячи человек смогли выздороветь. Всего инфицированных коронавирусом в материковом Китае – более 78,8 тысячи человек.
На данный момент в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.
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