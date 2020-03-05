Ракова: в Москве откроют временную инфекционную больницу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Оснований для ограничений массовых мероприятий в Москве нет. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы успешно предпринимаем меры профилактики для предотвращения распространения вируса в Москве. Но в связи с ростом заболевания во всем мире и в европейских странах столица как центр притяжения огромного количества туристов из самых разных регионов, должна находиться в режиме повышенной готовности – то есть предпринимать всесторонние меры для профилактики распространения вирусных инфекций", – заявила заммэра.

По словам Раковой, в городе вводят усиленные меры, чтобы контролировать возможные пути распространения вирусной инфекции. Данные действия, отмечает заммэра, позволят городским службам подготовить инфраструктуру на случай возможного распространения коронавируса и выстроить логистику.

"На сегодняшний день как раз меры направлены на то, чтобы сохранить обычный режим города, чтобы не было никаких ограничений для жителей. Все службы, все мероприятия, все структуры города работают в обычном, плановом режиме. Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет", – цитирует Агентство "Москва" слова Раковой.

Она отметила, что в Москве ситуация по коронавирусу остается стабильной. Ракова добавила, что в городе зафиксирован только один официальный случай заражения новым вирусом, уточнив, что пациент находится в удовлетворительном состоянии.

По словам заммэра, данный режим – это необходимая юридическая мера, которая позволит городу оперативно работать с людьми, вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Им необходимо позвонить по телефону горячей линии.

"Буквально меньше чем за сутки мы развернули колл-центр на 70 человек, которые принимают звонки, заполняют анкеты прибывших из-за рубежа жителей и оформляют больничные листы. В ближайшее время планируем открыть еще несколько таких центров", – прокомментировала Ракова.

Отмечается, что за два дня поступило почти 700 звонков от жителей, операторы центра оформили около 70 больничных листов и справок. Работодателей же обязали не препятствовать уходу сотрудников на больничный, а также в ежедневном режиме измерять температуру работников, отстранять от работы тех, у кого температура повышена, оперативно сообщать о контактах тех людей, у кого будет подтверждена инфекция.

Поликлиники также переводятся в особый режим работы. Выездная служба поликлиник будет усилена за счет городских служб.

3 марта для пациентов с подозрением на коронавирус и тех, кто находится в группе риска, открыт современный больничный комплекс в Коммунарке.

"На данный момент инфекционная клиническая больница № 1 находится на реконструкции. Сейчас началось строительство нового современного корпуса, поэтому для формирования дополнительных мощностей будет подготовлена быстроразвертываемая инфекционная больница. Вопрос прорабатывается комплексом по вопросам градостроительной политики и строительства", – заключила Ракова.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

