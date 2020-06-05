Новый главный тренер появится у сборной России по хоккею

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Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин встанет наставником первой национальной команды страны.

"Молодежку" возглавит Игорь Ларионов. Как сообщает портал Sport24, в штаб Брагина войдут Алексей Жамнов, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

Жамнов является генеральным менеджером московского "Спартака", Бойков был ассистентом Брагина в молодежной команде, а Давыдов – тренер вратарей в петербурском СКА.

При этом указывается, что Брагин сменит Алексея Кудашова не только на посту тренера сборной, но и в СКА. Последний останется в национальной команде консультантом.

64-летний специалист работал в молодежной сборной с 2010 по 2012 год, а затем с 2014 года. При нем россияне выиграли золото, три серебра и две бронзы.

Ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина по итогам сезона 2019-2020 годов.