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Происшествия

13:11

Уголовное дело возбудили по факту убийства полицейского в Ставрополе

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело возбудили в связи с убийством замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Об этом сообщает ТАСС.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", – указали в ведомстве.

По информации источника информагентства, в правоохранителя стреляли двое неизвестных, на данный момент ведется их розыск.

Уточняется, что нападение произошло возле дома полицейского, что может указывать на умышленный характер убийства. После атаки подозреваемые скрылись на автомобиле.

Ранее в июле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудников полиции в Чечне. Инцидент произошел 9 июля на въезде в Висаитовский район Грозного.

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