Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска полиции Ставрополя. Об этом сообщает ТАСС.

"...на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", – уточнили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных напали на сотрудника полиции Ставрополя возле его дома. Мужчина скончался от огнестрельных ранений.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Расследование произошедшего взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.