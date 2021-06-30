Кирилл Кокорин оштрафован на 4 тыс рублей за неповиновение полиции

13:25
Фото: телеграм-канал "112"
Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, оштрафовали на 4 тысячи рублей и отпустили из полиции, рассказал его адвокат Вячеслав Барик. Об этом сообщает РИА Новости.
"Кирилла Кокорина отпустили, разобрались в ситуации, ему выписан штраф 4 тысячи рублей", – сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что младший брат футболиста Александра Кокорина был задержан около семи утра за драку в кафе на севере столицы. По данным источника, молодой человек был пьян.
По другой информации, его задержали на Краснопресненской набережной, когда вместе со своим другом он попытался прорваться на территорию Центра международной торговли. Позднее адвокат Кокорина подтвердил, что события с задержанием его клиента разворачивались на Краснопресненской набережной.
В мае 2019 года Пресненский суд Москвы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого по факту двух драк в центре Москвы. Фигуранты получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии. В сентябре 2019 года Кокориных и Мамаева выпустили на свободу по УДО.
Кокорин и Мамаев должны выплатить компенсацию пострадавшему водителю
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