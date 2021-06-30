Адвокат Кирилла Кокорина рассказал подробности его задержания

12:34
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал Москве 24 подробности инцидента с участием его клиента.
Ранее в СМИ появилась информация, что младший брат футболиста Александра Кокорина был задержан около семи утра за драку в кафе на севере столицы. По данным источника, молодой человек был пьян.
По другой информации, Кирилла Кокорина задержали на Краснопресненской набережной. Якобы он вместе со своим другом пытался прорваться на территорию Центра международной торговли.
Адвокат Кирилла Кокорина подтвердил, что события с задержанием его клиента разворачивались на Краснопресненской набережной.
"Кирилл действительно находился в компании своего старого друга Карена, который проходил свидетелем по основному уголовному делу в отношении ребят (дело о драке в кафе с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. – Прим. ред.). На автомобиле они припарковались рядом с местом, которое было оцеплено сотрудниками полиции. Сотрудники полиции попросили их покинуть это место. Они вышли из автомобиля и стали спрашивать о причинах, почему им нужно отсюда уехать. Они же не в курсе, операция там какая-то проходит или еще что-то", – сообщил адвокат.
Вывод о том, что Кокорин с другом пытался прорваться в Центр международной торговли, мог быть сделан только из того, что он находился рядом с местом инцидента, предположил адвокат задержанного.
"Но о том, что они пытались куда-то прорваться, мне неизвестно", – подчеркнул Барик.
На вопрос, были ли задержанные в этот момент в нетрезвом состоянии, собеседник Москвы 24 ответил, что не располагает такой информацией.
"Я не знаю, не в курсе событий. Не могу подтвердить", – сказал адвокат Кирилла Кокорина.
Барик не исключает, что по факту инцидента может быть возбуждено дело. Собеседник Москвы 24 отметил, что Кирилл Кокорин уже связался с ним для получения необходимой защиты.
В мае 2019 года Пресненский суд Москвы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого по факту двух драк в центре Москвы. Фигуранты получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии. В сентябре 2019 года Кокориных и Мамаева выпустили на свободу по УДО.
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