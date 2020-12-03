Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева требует с игроков миллион рублей

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Савеловский суд Москвы 14 декабря проведет беседу по иску водителя Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.
"Соловчук просит взыскать один миллион рублей в счет компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря", – сказал адвокат Мамаева, напомнив, что на имя Соловчука еще во время следствия был открыт счет, на котором лежит 500 тысяч рублей.
Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты дела получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии. Кокорина и Мамаева в сентябре 2019 года выпустили на свободу по УДО.
3 августа Мосгорсуд в новом приговоре Мамаеву заменил прежний срок годом исправительных работ. Наказание Кокорина осталось прежним. Поскольку оба спортсмена уже отбыли реальные сроки, новые сроки отбывать им не пришлось.
Производство по иску к Кокорину и Мамаеву о компансации за автомобиль прекращено
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