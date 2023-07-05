Рэпера Лигалайза требуют признать иноагентом из-за нового клипа

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Общественное движение "Зов народа" потребовало признать иноагентом рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков) после выхода его нового клипа, сообщает Life.ru.

По данным СМИ, артиста также призвали проверить на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Соответствующее обращение движение направило к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Поводом для этого стал клип "МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!". По словам общественников, видео и текст к нему полностью дискредитируют спецоперацию. Вместе с этим они утверждают, что ролик необходимо проверить на экстремизм и заблокировать на территории России.

До этого движение "Зов народа" попросило Минюст признать 24-летнего певца Эдуарда Шарлота иностранным агентом, а также запретить въезд в страну после его поста, посвященного власти РФ.

В посте артист рассказал, что убегает из России и сжигает российский паспорт. Он попросил Украину дать ему возможность переехать в Киев и выступать.

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