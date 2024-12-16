Рэпер Лигалайз задолжал почти 620 тыс руб по кредитам и налогам

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/@ligalizemc

Рэпер Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков) задолжал в России почти 620 тысяч рублей по кредитам и налогам, передает РИА Новости со ссылкой на данные ФССП РФ.

В службе судебных приставов заявили, что за 2024 год в отношении рэпера возбудили четыре исполнительных производства, при этом одно из них прекратили, поскольку пристав не смог найти какое-либо имущество у должника, на которое можно наложить арест и взыскание.

В прошлом году руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Лигалайза иностранным агентом из-за его высказываний в адрес Вооруженных сил РФ и Владимира Путина. По словам Бородина, важно не столько привлечь исполнителя к административной ответственности, сколько признать его иноагентом на территории РФ.

До этого общественное движение "Зов народа" также потребовало признать рэпера иноагентом и проверить на предмет дискредитации ВС РФ после выхода его нового клипа. Обращение было направлено к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Общественники отмечали, что видео и его текст в том числе дискредитируют спецоперацию.

Кроме того, в отношении Лигалайза было возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, однако в январе текущего года Бутырский суд Москвы прекратил его из-за истечения срока давности.