Фото: 123RF/sdm1984

В Москве задержаны владельцы ПВЗ, продававшие технику, которая была нужна для работы точки. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

По данным полиции, 19-летний парень и 23-летняя девушка под предлогом оснащения ПВЗ заказали у представителей маркетплейса планшеты, сканеры, цифровые видеокамеры, жесткие диски, роутеры и блоки питания. После чего фигуранты продали всю технику третьим лицам.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали злоумышленников по местам их проживания. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящий момент им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении.

Уточняется, что установлена причастность фигурантов к 17 эпизодам мошенничества, а общий ущерб на данный момент превышает 5 миллионов рублей.

Ранее в Москве был задержан работник ПВЗ за кражу товаров на 580 тысяч рублей. Мужчина регистрировал фальшивые аккаунты на маркетплейсе и через них заказывал товары с доставкой в ПВЗ, где работал. Когда посылки поступали, подозреваемый отменял их получение, после чего забирал себе.