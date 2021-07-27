Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 98 – СМИ

Фото: AP/TASS/Rebecca Blackwell

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде увеличилось до 98 человек. Об этом информирует агентство Associated Press, ссылаясь на заявление родственников одной из жертв трагедии.

Ранее было известно о 97 погибших в результате обрушения.

Сообщается, что спасатели извлекли из-под завалов тело последней жертвы. Таким образом, общее число погибших возросло до 98 человек.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.

Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.