Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 98 – СМИ

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Фото: AP/TASS/Rebecca Blackwell
Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде увеличилось до 98 человек. Об этом информирует агентство Associated Press, ссылаясь на заявление родственников одной из жертв трагедии.
Ранее было известно о 97 погибших в результате обрушения.
Сообщается, что спасатели извлекли из-под завалов тело последней жертвы. Таким образом, общее число погибших возросло до 98 человек.
Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.
Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.
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