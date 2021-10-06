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На юге Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 19:57 по UTC (22:57 московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 40 километрах к северо-востоку от города Сплит. Его очаг располагался на глубине пяти километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях в результате толчков нет.

Ранее сильное землетрясение произошло у побережья Японии. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сила подземных толчков составила 6 баллов. Землетрясение случилось в акватории Тихого океана в 60 километрах севернее города Мияко в северной части японского острова Хонсю.