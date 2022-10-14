Землетрясение произошло на Байкале

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Подземный толчок магнитудой 5 произошел в акватории озера Байкал. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в 33 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района Бурятии.

В свою очередь, в МЧС уточнили, что толчки от землетрясения ощущались в 12 муниципальных образованиях Бурятии. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.

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