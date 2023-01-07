Землетрясение произошло у берегов Турции

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У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации специалистов, эпицентр находился в 130 километрах к северо-западу от города Измир, где проживают около 2,5 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у Курильских островов. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии. Эпицентр находился в 466 километрах от города Татеяма, где проживают 50 тысяч человек.

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