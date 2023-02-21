"Дорога качалась волнами": очевидцы рассказали о новых землетрясениях в Турции

В Турции на юго-востоке страны 20 февраля произошли два новых землетрясения. По последним данным, погибли шесть человек, более 290 пострадали. Подземные толчки также ощущались в Сирии и некоторых других точках. Рассказываем подробности и выясняем, могут ли в Турции произойти новые землетрясения.
С новой силой
В понедельник, 20 февраля, в Турции произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Толчки зафиксировали на юго-востоке страны в провинции Хатай с небольшой разницей во времени: сначала в районе Дефне, затем в Самандаге. Об этом заявили в Управлении по чрезвычайным ситуациям республики.
Вместе с тем пользователи соцсетей утверждают, что перед ЧП в небе на границе Турции и Сирии видели голубую вспышку. Известно, что вслед за двумя землетрясениями в Хатае последовало 90 афтершоков. По последним данным, из-за стихии в Турции погибли как минимум шесть человек. Почти 300 пострадали, сообщили в Минздраве страны.
После новых землетрясений от россиян в посольство России в Анкаре не поступало обращений, информации о пострадавших соотечественниках также не было, рассказали в диппредставительстве. Примечательно, что толчки ощущались и в других странах. В частности, в Сирии и Ливане. Кроме того, в Египте, Израиле и на Кипре.
Первые мощные землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Жертвами стихии стали более 41 тысячи человек, множество домов было разрушено. Турецкие власти объявили это ЧП самым разрушительным с 1939 года.
"Выбежали на улицу в тапках"
Житель города Экинджи провинции Хатай Ата Кошар рассказал журналистам, что впервые решил остаться в своем доме, который почти полностью разрушился после предыдущих землетрясений. По словам мужчины, он лежал на полу, когда произошел еще один толчок. "Это звучало так, как будто снова рушатся здания, и наш дом еще больше пострадал", – добавил очевидец.
Жительница Антакьи Муна аль-Омар рассказала, что во время толчков находилась в парке. По словам женщины, она думала, что земля разверзнется у нее под ногами. Мехмет Ирмак после землетрясений в начале февраля потерял десятки своих родных и близких, а сам после ЧП спал все дни в машине, пишут СМИ. 20 февраля он снова стал свидетелем стихии.
Россиянка Евгения, которая сейчас живет в Турции в провинции Аяш (примерно 170 километров от эпицентра), рассказала, что сильно испугалась, поэтому собрала все необходимые вещи и сложила их у двери. "Мы семьей выбежали на улицу в тапках. Испугалась сильно, потому что только недавно отпустила ситуацию после 6 февраля. Но больше испугалась возможного цунами", – добавила женщина.
По мнению экспертов, такие страхи людей не беспочвенны, поскольку ситуация может повториться. Профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз заявил, что новое землетрясение было не повторное, а самостоятельное, которое спровоцировано произошедшим в этом регионе ранее раскрытием разлома. "Вероятно, в дальнейшем стоит ожидать подобных толчков на линии разлома, который пролегает дальше в Средиземное море. Вероятность повторения крупных толчков существует", – указал он.
Геолог полагает, что в зоне риска провинции с обеих от разлома сторон. В частности, речь идет про Бингель, Адану, а также регионы в Восточном Средиземноморье.