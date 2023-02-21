"Дорога качалась волнами": очевидцы рассказали о новых землетрясениях в Турции

В Турции на юго-востоке страны 20 февраля произошли два новых землетрясения. По последним данным, погибли шесть человек, более 290 пострадали. Подземные толчки также ощущались в Сирии и некоторых других точках. Рассказываем подробности и выясняем, могут ли в Турции произойти новые землетрясения.



С новой силой

В понедельник, 20 февраля, в Турции произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Толчки зафиксировали на юго-востоке страны в провинции Хатай с небольшой разницей во времени: сначала в районе Дефне, затем в Самандаге. Об этом заявили в Управлении по чрезвычайным ситуациям республики.

Вместе с тем пользователи соцсетей утверждают, что перед ЧП в небе на границе Турции и Сирии видели голубую вспышку. Известно, что вслед за двумя землетрясениями в Хатае последовало 90 афтершоков. По последним данным, из-за стихии в Турции погибли как минимум шесть человек. Почти 300 пострадали, сообщили в Минздраве страны.





Фахреттин Коджа глава Минздрава Турции В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. 18 из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путем.

После новых землетрясений от россиян в посольство России в Анкаре не поступало обращений, информации о пострадавших соотечественниках также не было, рассказали в диппредставительстве. Примечательно, что толчки ощущались и в других странах. В частности, в Сирии и Ливане. Кроме того, в Египте, Израиле и на Кипре.

Первые мощные землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Жертвами стихии стали более 41 тысячи человек, множество домов было разрушено. Турецкие власти объявили это ЧП самым разрушительным с 1939 года.



"Выбежали на улицу в тапках"

Житель города Экинджи провинции Хатай Ата Кошар рассказал журналистам, что впервые решил остаться в своем доме, который почти полностью разрушился после предыдущих землетрясений. По словам мужчины, он лежал на полу, когда произошел еще один толчок. "Это звучало так, как будто снова рушатся здания, и наш дом еще больше пострадал", – добавил очевидец.

Жительница Антакьи Муна аль-Омар рассказала, что во время толчков находилась в парке. По словам женщины, она думала, что земля разверзнется у нее под ногами. Мехмет Ирмак после землетрясений в начале февраля потерял десятки своих родных и близких, а сам после ЧП спал все дни в машине, пишут СМИ. 20 февраля он снова стал свидетелем стихии.





Мехмет Ирмак житель провинции Хатай Дорога качалась волнами, машины бросало слева направо. Здание двигалось вперед и назад. Все мы повредили ноги в результате падения обломков.

Россиянка Евгения, которая сейчас живет в Турции в провинции Аяш (примерно 170 километров от эпицентра), рассказала, что сильно испугалась, поэтому собрала все необходимые вещи и сложила их у двери. "Мы семьей выбежали на улицу в тапках. Испугалась сильно, потому что только недавно отпустила ситуацию после 6 февраля. Но больше испугалась возможного цунами", – добавила женщина.

По мнению экспертов, такие страхи людей не беспочвенны, поскольку ситуация может повториться. Профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз заявил, что новое землетрясение было не повторное, а самостоятельное, которое спровоцировано произошедшим в этом регионе ранее раскрытием разлома. "Вероятно, в дальнейшем стоит ожидать подобных толчков на линии разлома, который пролегает дальше в Средиземное море. Вероятность повторения крупных толчков существует", – указал он.

Геолог полагает, что в зоне риска провинции с обеих от разлома сторон. В частности, речь идет про Бингель, Адану, а также регионы в Восточном Средиземноморье.

