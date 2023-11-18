Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Папуа – Новой Гвинеи

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Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у побережья Папуа – Новой Гвинеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как отметили в сейсмологическом центре, эпицентр землетрясения располагался в 110 километрах к северо-западу от города Рабаул, где проживают 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Индонезии. Эпицентр располагался на расстоянии 7 километров к северо-востоку от города Купанг с населением около 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано у побережья американского штата Калифорния. Эпицентр землетрясения находился в 183 километрах к западу от города Юрика, где проживают около 27 тысяч человек.