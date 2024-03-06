Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у границы Китая с Казахстаном

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Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Китае, возле границы с Казахстаном. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 133 километрах к западу от китайского уезда Аксу и в 260 километрах к юго-востоку от казахского города Алма-Ата. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации сообщения о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступали.

Утром 4 марта в Казахстане произошло землетрясение, толчки силой пять баллов ощутили жители Алма-Аты. По другим данным, магнитуда составила 6,1 балла.

Позже начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев уточнил, что жертв и разрушений после землетрясения в городе нет.

До этого землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в Тихом океане. Очаг находился в 1,5 тысячи километров к юго-востоку от берегов Новой Зеландии, на глубине 10 километров.

Новости мира: землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Алма-Ате