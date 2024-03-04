Фото: телеграм-канал "Подъем"

Жертв и разрушений после землетрясения в Алма-Ате нет, сообщает ТАСС.

Начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев уточнил, что в городе сохраняется угроза повторных афтершоков. Данные о произошедшем землетрясении обрабатываются.

Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, находиться в пунктах приема населения.

Жительница Алма-Аты по имени Анастасия рассказала "Газете.ру", что в городе звучат сирены, а жители покидают свои дома.

"Нас тряхнуло. Стены ходили, стекла дребезжали, стол трясся. Еле спасла ноутбук. Стул подо мной тоже ходил. Включили сирены, все выходят на улицу, но пока больше ничего не ощущается. Пришло СМС от экстренной службы – землетрясение силой пять баллов", – пояснила она.

Другая жительница Алма-Аты Татьяна добавила, что толчок был сильнее, чем в конце января, когда в городе из-за землетрясения пострадали 44 человека. При этом она отметила, что сейчас обстановка более-менее стабилизировалась. По сиренам людей предупреждают о том, что не нужно стоять возле окон и лучше выйти на улицу. Детей с первой смены отпустили по домам. В больших торговых центрах людей эвакуировали.

"Паники уже поменьше – людей было меньше на улице, по крайней мере в моем районе. Конечно, алматинцы привыкли к такому, но все равно страх каждый раз присутствует", – добавила она.

Еще одна очевидица призналась, что сильно испугалась, хотя и привыкла к подземным толчкам.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Казахстане утром 4 марта. В частности, толчки силой пять баллов ощутили жители Алма-Аты. При этом, по другим данным, магнитуда составила 6,1 балла. Это произошло в 11:22 по местному времени (09:22 по Москве). Эпицентр расположен в 31-м километре на юг от города Алма-Аты. Департамент по ЧС Алма-Аты включил сирены.

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