Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане

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Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали на территории Дагестана, землетрясение ощущалось в двух районах региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

Дагестанская геофизическая служба РАН сообщила, что землетрясение было выявлено в 08:47 по московскому времени в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг. Очаг толчков залегал на глубине 16 километров, уточнили там.

По данным МЧС, слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов. Информация о разрушениях не поступала.

Ранее стало известно о двух землетрясениях, выявленных у берегов Камчатки в Авачинском заливе. Эпицентр первого магнитудой 4,4 находился в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, а второго землетрясения магнитудой 4,8 – в 136 километрах от города. Очаг толчков находился на глубинах 21 и 40 километров.

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