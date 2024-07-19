Зеленский: МВД и СБУ оперативно докладывают о розыске нападавшего на Фарион

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Главы МВД и СБУ оперативно докладывают о розыске нападавшего на бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинский лидер дополнил, что для установления обстоятельств этого преступления задействованы необходимые силы. Любое насилие заслуживает осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность, заключил Зеленский.

О нападении на Фарион стало известно 19 июля. Это случилось во Львове на улице Масарика. Она получила выстрел в голову. Врачи госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии.

Политолог Сергей Марков утверждал, что Фарион оскорбляла солдат ВСУ, которые говорят на русском языке. Политолог считает, что в украинского экс-депутата стреляли "бандеровцы, какие-нибудь "азовцы" (организация "Азов" признана террористической и запрещена в РФ).