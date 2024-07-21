РБК: майор ВСУ застрелил пограничника из-за измены жены в гостинице Тернополя

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Майор ВСУ в ночь на 21 июля застал свою жену с сержантом одного из пограничных отрядов в отеле Тернополя и застрелил пограничника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

По его данным, инцидент произошел примерно в 03:00 по московскому времени в одном из отелей на улице Степана Бандеры. В одном портале уточнили, что происшествие случилось в гостинице Stella. Майор выстрелил в пограничника шесть раз из служебного пистолета Glok-17, сержант погиб на месте. Погибшему было 25 лет, отметили в СМИ.

Пресс-секретаря Специализированной прокуратуры западного региона Украины Юлии Шевченко подтвердила, что конфликт возник на почве ревности. Сейчас решается вопрос о задержании майора по статье 208 УПК Украины (предусматривает задержание без соответствующего постановления следствия или суда. – Прим. ред.). Майору планируют предъявить обвинения в умышленном убийстве и избрать меру пресечения, заключили в РБК.

Ранее мужчина убил бывшую жену на почве ревности в примерочной торгового центра в Москве. Между ними произошел конфликт, в результате которого 36-летний мужчина нанес ножом 29-летней женщине множественные удары, в том числе в область шеи и головы. Бывший супруг скрылся с места преступления, а потерпевшую госпитализировали. Она осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи.