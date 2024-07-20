Бастрыкин поручил проверить призывы украинца убивать русских

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Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько к призыву убивать граждан России, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Речь идет о высказываниях Приходько в его личном телеграм-канале после убийства бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Украинские следователи не исключают причастность России к убийству.

О нападении на Фарион стало известно 19 июля. Это случилось во Львове на улице Масарика. Она получила выстрел в голову. Врачи госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что главы МВД и СБУ оперативно докладывают ему о розыске нападавшего на бывшего депутата Рады.