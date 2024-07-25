Глава МВД Украины раскрыл подробности задержания подозреваемого в убийстве Фарион

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о подробностях задержания гражданина, подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом пишет RT.

Следствие уже располагает достаточным количеством фактов, которые указывают на причастность мужчины, подчеркнул глава МВД.

"Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 гектаров леса. <...> О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове", – добавил министр.

Однако следователи предполагают, что задержанный был только исполнителем.

Нападение на Фарион было совершено во Львове 19 июля. Злоумышленник выстрелил женщине в голову. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. Спустя время она скончалась в медучреждении, несмотря на усилия врачей.

Запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power взяла ответственность за убийство Фарион. По данным СМИ, нацисты обвинили экс-депутата в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".

Позже в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата. Специалисты приступили к необходимым следственным мероприятиям.