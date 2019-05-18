SpaceX подала иск к американскому правительству

Иск против правительства США подала американская компания SpaceX. Суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.

В иске упомянуты претензии по поводу государственных контрактов и закупок. Документ с конфиденциальной информацией поступил в Федеральный суд США. Окончательное решение о разглашении или сохранении в тайне содержания иска примет судья.

Издание отмечает, что об иске стало известно, когда американские ВВС начали подготовку крупных контрактов на космические запуски. Их стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов. При этом с выбором подрядчиков Пентагон определится в следующем году.

Ранее в SpaceX подтвердили, что капсула Crew Dragon была разрушена. Авария закончилась взрывом и потерей корабля.

