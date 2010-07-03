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20:48

С Байконура стартовала ракета "Протон"

наука

20:48

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Фото: Роскосмос

Ракета "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур.

Судя по информации на сайте Роскосмоса, спустя десять минут после старта разгонный блок "Бриз-М" со спутником "Ямал-601" должен отделиться от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Затем космический аппарат будут выводить на целевую орбиту за счет пяти включений двигателя "Бриза-М".

Ожидается, что спутник отделится от разгонного блока 31 мая в 05:55 по Москве, то есть через 9 часов 13 минут после старта.

Этот запуск "Протона" стал первым в 2019 году, передает ТАСС.

Как ранее уточнили в компании "Газпром космические системы", спутник связи "Ямал-601" является самым мощным по пропускной способности в российской орбитальной группировке. На орбите ему предстоит заменить "Ямал-202". Новый спутник будет использоваться для оказания услуг связи и передачи данных в С-диапазоне на части территории России, а также в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

С 1965 года и по настоящее время произвели 419 пусков ракет типа "Протон", включая 105 "Протонов-М". На 2019 год запланированы еще пять пусков. В частности, следующий старт − с российско-немецкой космической обсерваторией "Спектр-РГ" − назначен на 21 июня.

Накануне российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли в открытый космос из стыковочного отсека МКС. Этот выход решили посвятить советскому космонавту Алексею Леонову, которому 30 мая исполнилось 85 лет.

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