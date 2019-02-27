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09:17

Робот "Федор" остался без зарубежных деталей из-за умения стрелять

технологии

09:17

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для российского робота "Федора", узнав, что он научился стрелять из пистолетов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Он отметил, что "Андроидная техника", вероятнее всего, и дальше бы использовала зарубежные комплектующие, однако ряд компаний прекратил сотрудничество с НПО. В частности, речь идет о поставках двигателей.

По словам Дудорова, в связи с этим решением зарубежных партнеров "Андроидная техника" приступила к разработке собственных двигателей.

"Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, то буквально до прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на собственные разработки нашей компании", — резюмировал исполнительный директор НПО.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он был разработан по заказу МЧС как робот-спасатель, однако Федор обладает способностью выполнять различные задачи. Так, он умеет садиться на шпагат и стрелять из пистолета с двух рук. Кроме того, он освоил профессию автомеханика, научившись собирать автомобильную коробку передач.

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технологии

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