Робот "Федор" отправится с космонавтами на МКС

20 ноября, 10:35
Робот-космонавт примет участие во всех испытаниях нового российского пилотируемого корабля "Федерация". После двух беспилотных миссий в 2024 году андроид отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместе с экипажем. Планируется, что робот возьмет на себя функцию помощника пилота.
Создатели робота "Федор" из Фонда перспективных исследований (ФПИ), рассказали, что андроид разработан с расчетом на участие во всех тестовых, а затем и регулярных полетах нового пилотируемого корабля. Ресурс механизированного космонавта рассчитан на пять полетов в космос.
Программа первой миссии "Федора" уже сверстана, сообщает газета "Известия", две последующие готовятся специалистами. Координационный научно-технический совет по проведению космических экспериментов утвердил робота в качестве первого участника полета на "Федерации". Подготовка закончится ко второму кварталу 2020 года. Первый старт планируется в 2022 году. Остальные два полета – в 2024 году.
В ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рассказали, что сначала корабль должен будет выполнить маневрирование на орбите и спуск на Землю без пилотов. Планируется также протестировать стыковку с МКС. Только после успешного выполнения этих операций состоится третий испытательный полет с двумя-четырьмя космонавтами.
Все три тестовые миссии будут выполнены с помощью одного и того же корабля. Между полетами специализированное обслуживание обеспечит подготовку к повторному использованию его систем.
Андроид "Федор" уже умеет водить машину, а в апреле 2017 года его научили стрельбе с двух рук. Робот прошел обучение с инструктором. Как пояснили создатели, этим они развивают у машины способность мгновенно принимать решения и мелкую моторику. К тому же навык стрельбы может пригодиться для освоения космоса.
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