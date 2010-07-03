Ракета "Союз" с роботом "Федором" стартовала с Байконура

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в четверг с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор".

Во время старта "Федор" произнес: "Поехали!", как в свое время советский космонавт Юрий Гагарин. Это следует из трансляции пуска на сайте Роскосмоса.

Робот полетел в космос в специальных варежках и с российским триколором в честь Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа.

2 часа до пуска. Ракета заправлена. Телеметрические датчики и системы включены. pic.twitter.com/arLAiakxij — FEDOR (@FEDOR37516789) 22 августа 2019 г.



Ракета взлетела с площадки "Гагаринский старт" ‪в 06:38 мск. Затем "Союз МС-14" отделился от третьей ступени и отправился в двухсуточный полет к станции.

Пилотируемый корабль летит к Международной космической станции (МКС) без экипажа. На его борту находятся только робот и грузы.

"Федор" (FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research) – первый российский человекообразный робот.

Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.