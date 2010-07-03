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06:49

Ракета "Союз" с роботом "Федором" стартовала с Байконура

наука

06:49

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в четверг с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор".

Во время старта "Федор" произнес: "Поехали!", как в свое время советский космонавт Юрий Гагарин. Это следует из трансляции пуска на сайте Роскосмоса.

Робот полетел в космос в специальных варежках и с российским триколором в честь Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа.


Ракета взлетела с площадки "Гагаринский старт" ‪в 06:38 мск. Затем "Союз МС-14" отделился от третьей ступени и отправился в двухсуточный полет к станции.

Пилотируемый корабль летит к Международной космической станции (МКС) без экипажа. На его борту находятся только робот и грузы.

"Федор" (FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research) – первый российский человекообразный робот.

Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

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наука

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