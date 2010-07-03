Бесплатные астрономические наблюдения пройдут в "Зарядье"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Астрономические наблюдения пройдут в парке "Зарядье" 25 и 27 сентября. Акцию приурочат к 90-летию Московского планетария, который будет отмечать день рождения 5 ноября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе парка отметили, что сентябрь считается наиболее благоприятным месяцем для практических занятий астрономией. В этом месяце небо часто бывает безоблачным, поэтому можно рассмотреть поверхности Солнца, Луны, увидеть Юпитер и Сатурн.
25 сентября астрономы объяснят, почему на Солнце возникают темные пятна и что такое протуберанцы. Также гостей научат правильно подбирать фильтры для телескопа. Открытые занятия пройдут с 12:00 до 15:00.
27 сентября с 19:30 до 21:30 наблюдения посвятят Луне, Сатурну и Юпитеру. Гости смогут в деталях рассмотреть лунные кратеры, моря и горы. Также в эти дни можно будет наблюдать Международную космическую станцию. Один оборот вокруг Земли она совершает примерно за 90 минут.
Наблюдения в парке станут частью ежегодной международной акции "100 часов астрономии". Вход на мероприятия бесплатный. Предварительная регистрация не потребуется.
В День города москвичи могли понаблюдать за звездами с крыши главного входа Парка Горького. Там установили телескопы, гостям помогали астрономы-профессионалы.
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