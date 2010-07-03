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17:00

"Союз" с первым астронавтом из ОАЭ на борту стартовал с Байконура

наука

17:00

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Фото: Роскосмос

C космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15". К МКС отправились космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Позывной экипажа – "Сарматы", говорится на сайте Роскосмоса.

Полет "Союза" запланирован по шестичасовой схеме, по которой он сделает четыре витка по орбите вокруг Земли. Стыковка со станцией произойдет сегодня же в 22:45.

Это 70-й пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. В перспективе все пилотируемые корабли будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а". Отличие носителя в том, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в РФ.

Хаззаа Аль-Мансури пробудет на станции восемь дней и возвратится на Землю 3 октября на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. По итогам его полета может быть принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос.

На борту корабля находятся 180 килограммов груза. В составе груза – укладки для проведения космических экспериментов, медико-биологических и геофизических исследований.

Ранее сообщалось, что жители столицы и Московской области с 25 сентября по 4 октября смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) по вечерам. На данный момент на борту МКС находятся шестеро космонавтов 60 международного экипажа.

В будущем помогать экипажу МКС с исследованиями будет отряд механизированных космонавтов. Об этом рассказали в компании, разработавшей робота "Федора", уже побывавшего на станции. Какими качествами будут обладать андроиды, пока неизвестно. Ученым еще предстоит проанализировать результаты космической миссии "Федора". Затем станет ясно, какие задачи поставят перед роботами в будущем.

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