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Наука

15:58

Космический турист впервые выйдет в открытый космос в 2023 году

наука

Фото: ТАСС/Shamil Zhumatov/AP

Космический турист впервые в истории выйдет в открытый космос в 2023 году. Контракт на полет подписан между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США), сообщает РИА Новости.

Согласно контракту, запланирована краткосрочная экспедиция двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент МКС.

В ходе экспедиции один из участников полета совершит выход в открытый космос совместно с профессиональным российским космонавтом.

Ранее был согласован проект Национального космического центра, который построят на площадке АО "ГКНПЦ имени Хруничева". Высота башни будет достигать 248 метров.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, основной акцент сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса.

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