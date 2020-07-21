В скафандре американского астронавта возникла неполадка при выходе в открытый космос

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В скафандре американского астронавта Криса Кэссиди во время выхода в открытый космос произошел сбой в работе дисплея, сообщает NASA.

Как отметили в американском космическом агентстве, центру управления полетами в Хьюстоне пришлось приостановить выход и перезагрузить системы его скафандра. Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен смогли выйти в открытый космос для продолжения ремонтно-монтажных работ на поверхности МКС сразу после того, как дисплей заработал.

Ранее сообщалось, что NASA и Япония договорились вместе осваивать Луну. В планах в 2021 году отправить грузовые миссии.