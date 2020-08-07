Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" превзойти достижение Маска

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

"Роскосмос" готовится создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая улучшит показатели Falcon 9 Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости.

"На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый", – заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Глава "Роскосмоса" объяснил, что новейшая разработка российской стороны позволит совершать 100 полетов. Американская ракета Falcon 9, в то же время, подразумевает только 10 стартов.

Также Рогозин отметил, что российские инженеры не пытаются скопировать разработки американских коллег, а развивают предложенные ими идеи.

В сентябре 2019 года сообщалось, что на разработку новой многоразовой ракеты потребуется потратить около 900 миллионов рублей. На низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя на метане можно будет выводить до 9 тонн груза.

Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур в Москву перевезли три дефектные ракеты-носители "Протон-М". В столице их отремонтируют и вернут в эксплуатацию.

