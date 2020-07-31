Ракета "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур

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Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" со второй попытки стартовала с космодрома Байконур. Аппарат выведет на орбиту российские спутники связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", передает News.ru.

Отделение "Экспрессов" должно произойти в 18:24 и 18:41 мск. Это будет самый продолжительный в истории полёт "Протона". Аппараты выводят на орбиту в интересах российского спутникового оператора ФГУП "Космическая связь".

Роскосмос ранее сообщил о переносе старта "Протона" с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов. Причиной переноса называлось замечание при проверках системы управления разгонного блока "Бриз-М".