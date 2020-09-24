Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Национальный космический центр в Москве откроется в 2023 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя генерального директора по управлению объектами "МИП-Строй № 1" Алексея Надыршина.

Он рассказал, что к строительству объекта на улице Мясищева планируют приступить в конце 2020 года. Надыршин отметил, что сейчас на площадке работают более 720 человек в двухсменном режиме. По его словам, в здании общей площадью порядка 250 тысяч квадратных метров в дальнейшем будут работать сотрудники "Роскосмоса".

Заместитель генерального директора по строительству гражданских объектов АО "Мосинжпроект" Тагир Галимов, в свою очередь, отметил, что для ускорения процесса подготовительная работа на площадке ведется параллельно с проектированием. Он уточнил, что в их планах сдавать объект по очередям.

Здание возведут по поручению Владимира Путина. Оно будет выполнено в форме ракеты высотой 248 метров. Помимо производственных помещений, на территории комплекса организуют технопарк, музейный центр, дворы с экспозицией под открытым небом. В центральном здании расположится штаб-квартира "Роскосмоса".

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что основной акцент при возведении здания будет сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса. Он отметил, что архитекторы взяли за основу образ космического корабля, избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях.

