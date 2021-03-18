В Евросоюзе не видят оснований вводить санкции против российских бизнесменов

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Высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что у Евросоюза нет оснований вводить санкции против крупных российских предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

"Санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд. Политическая цель санкций – изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия", – сказал он.

Ранее в Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией. Чтобы наладить отношения, Брюсселю необходимо начать постепенное ослабление санкций, создать доверительную атмосферу между странами, а также наладить взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.