Эксперт по энергетике прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал данные, согласно которым цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки 68 долларов за баррель, сообщает RT.

Он рассказал, что такое повышение цен связано с договоренностью ОПЕК+ о том, что Саудовская Аравия не станет в ближайшее время снимать добровольное ограничение в 1 миллион баррелей в сутки.

Однако, как отметил Пикин, саудиты пока сохраняют ограничение до появления "определенности на рынке по рискам".

"Поэтому для рынка эта новость была очень оптимистичной. С точки зрения ограничения предложения все сохранилось, параллельно идет процесс вакцинации... Все в совокупности приводит к положительному фактору, то есть снижению объема запасов нефти, и в моменте сразу цена выросла на 5 процентов, до 67 долларов за баррель, сегодня уже 68 долларов", – заявил эксперт.

Он также не исключил, что при дополнительных новостях о вакцинации в ближайшее время цена может достигнуть и 70 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Brent подорожала до 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года на фоне падения добычи в США из-за холодов.