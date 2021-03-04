Цена нефти марки Brent превысила 67 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила 67 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, цена фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже выросла на 4,6%, составив 67,07 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI выросла на 5,2% – до 64,25 доллара за баррель.

Ранее на лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent упала на 1,2%, составив 63,65 доллара за баррель. До этого ниже 64 долларов цена опускалась 22 февраля 2021 года.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин до этого назвал причиной роста цен решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти.