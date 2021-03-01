Цена Brent на бирже ICE опустилась ниже 64 долларов за баррель

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На лондонской бирже ICE майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 1,2% до 63,65 доллара за баррель. Такие данные были у торговой площадки на 21:03 мск.

До этого ниже 64 долларов за баррель цена Brent опускалась 22 февраля 2021 года.

Ранее цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,2 % и достигла 66,02 доллара за баррель.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее назвал причиной роста цен решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти.