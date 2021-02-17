Brent подорожала до $64 за баррель

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Цена барреля нефти Brent превысила 64 доллара впервые с 22 января 2020 года на фоне падения добычи в США из-за холодов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 11:02 мск.

В ходе торгов цена фьючерса поднялась на 1,12% – до 64,06 доллара за баррель. Мартовские котировки на нефть WTI увеличились на 0,75%, составив 60,5 доллара за баррель.

Рост цен на нефть продиктован несколькими факторами. В частности, решением Саудовской Аравии о сокращении ее добычи, считают эксперты. Кроме того, на стоимость также повлияло заявление нового президента США Джо Байдена, что Вашингтон не планирует снимать санкции с Ирана.

Ранее показатель апрельского фьючерса на нефть марки Brent достиг в пике до 61,02 доллара за баррель. По мнению, главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, причиной роста цен стало решение стран ОПЕК.