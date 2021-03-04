ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти России и Казахстана

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Рост добычи нефти России и Казахстана согласовали страны ОПЕК+. В апреле в РФ он составит на 130 тысяч баррелей в сутки, а в Казахстане – на 20 тысяч. В остальных странах альянса добыча останется без изменений.

"Решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года было принято по итогам заседания странами–участницами соглашения", – говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

Ранее стоимость нефти марки Brent превысила 67 долларов за баррель.

Таким образом, цена фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже выросла на 4,6%, составив 67,07 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI выросла на 5,2% – до 64,25 доллара за баррель.