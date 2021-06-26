В Турции запустили проект строительства канала "Стамбул"

16:18
Фото: AP Photo/Turkish Presidency via AP, File
Президент Турции Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства нажал на символическую кнопку, тем самым ознаменовав начало работ. Изначально рабочие займутся одним из шести мостов через будущий канал.
"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр", – заявил Эрдоган во время церемонии.
Турецкий лидер подчеркнул, что через Босфор проходят до 45 тысяч кораблей в год, что негативно сказывается на безопасности городов. Он также добавил, что к 2050 году это число могло бы вырасти до 78 тысяч при возможности безопасно пропускать только 25 тысяч судов.
Впервые о возможном строительстве "дублера" Босфора Эрдоган заявил в 2011 году. Проект действительно позволит снизить транспортную нагрузку на существующий канал, но его противники критикую экономическую целесообразность строительства, а также вероятные проблемы с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
В мае СМИ сообщили об остановке движения по Босфору из-за аварии танкера. Неполадку удалось оперативно устранить, в отличие от инцидента с застрявшим кораблем в Суэцом канале.
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