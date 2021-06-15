Закрытие китайского порта Яньтянь серьезно угрожает морской торговле – эксперты

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Частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэн может повлиять на мировую морскую торговлю сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given в марте этого года. Об этом заявили эксперты, которых опросил "Коммерсант".
Причиной закрытия стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун, в которой находится порт. Как уточняется, трудности возникли и в ближайших к нему терминалах Шэкоу и Наньша, куда были перенаправлены грузы из Яньтяня. Усугубляет ситуацию и различие в таможенных требованиях различных китайских портов.
На данный момент задержки в обработке грузов достигают семи дней, при этом общее транзитное время увеличивается до 15–16 дней.
По оценкам экспертов, сложившаяся ситуация может привести к еще более пагубным последствиям, чем инцидент с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале в марте этого года. Тогда потери при блокировке транспортной артерии, продлившейся шесть дней, составляли 55 тысяч TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в сутки. В случае с портом Яньтянь речь идет о 25,5 тысячи TEU в сутки, однако проблемы в его работе наблюдаются уже 14 дней.
Ожидается, что ситуация стабилизируется к концу лета или к началу осени. Тем не менее ее последствия будут ощущаться еще в течение двух-трех кварталов.
Ранее Глава инспекции по контролю за судоходством при администрации Суэцкого канала Мухаммед ас-Саид заявил, что после мартовского инцидента инфраструктуру водной артерии планируют модернизировать.
Он уточнил, что ее хотят раздвоить на старую и новую части, в отдельных местах планируется расширить ход канала. Кроме того, будет дополнительно укреплена южная часть Суэцкого канала.
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