О спасении гигантского контейнеровоза в Суэцком канале написали детскую книгу

Грузоперевозчик создал книгу о спасении гигантского контейнеровоза Ever Given, который в конце марта сел на мель в Суэцком канале. За основу был взят сюжет фотографии, на которой маленький экскаватор откапывает огромный корабль.

Книгу продают в интернете за 25 долларов. Все собранные деньги обещают отправить в Индию на борьбу с COVID-19.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

((Эпопею с перекрывшим Суэцкий канал судном превратили в детскую книжку

КАИР, 6 июн - РИА Новости. Шестидневная история вызволения застрявшего в Суэцком канале гигантского контейнеровоза Ever Given теперь доступна и детям в формате книжки, автором которой стал директор компании Flexport, занимающейся грузоперевозками, Райан Питерсен.

Детская книжка по мотивам событий под названием Большой корабль и маленький экскаватор: случай в Суэцком канале продается за 25 долларов в интернете. Вся прибыль перечисляется на борьбу с коронавирусом в Индии, говорится в описании товара.

Это история о силе наивного оптимизма, способного сдвинуть невероятно гигантские препятствия, вставшие у вас на пути, - гласит аннотация к книге.

По словам автора, которые приводятся на сайте, его книга расскажет детям о логистике перевозок грузовых контейнеров, в то же время через фигуру маленького экскаватора поведав о том, как он вдохновил миллионы. Дети по всему миру узнают о том, какова мощь правильных действий, даже когда полмира смеется над тобой, - сообщает Питерсен.

Обложка книги схожа со ставшей знаменитой фотографией, опубликованной в первые дни инцидента, на которой миниатюрный по сравнению с контейнеровозом экскаватор пытается углубить дно, чтобы вызволить судно.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.))