Водолазы обнаружили пробоины в борту сухогруза в Туапсе

Водолазы обнаружили пробоины в борту сухогруза, забуксовавшего возле Туапсе. Судно под флагом Камеруна накренилось более чем на 10 градусов. Экипаж запросил помощь.

Сначала эксперты предполагали поломку балластной системы, однако, в ходе проверки были найдены пробоины, через которые вода поступала на борт. Специалисты откачали воду и заделали часть отверстий. Сейчас крен постепенно уменьшается.

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