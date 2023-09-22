Площадь пожара в офисе в Щелкове выросла до 1 200 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь возгорания в офисном здании в Щелкове выросла с 1 000 до 1 200 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Отмечается, что пожарные продолжают тушение.

Мансарда двухэтажного торгово-офисного здания загорелась утром 22 сентября. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействованы 75 человек и 26 единиц техники.

Ранее огонь вспыхнул в Щербинке. На месте инцидента спасатели обнаружили загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании. Позднее его ликвидировали на площади 1 тысячи "квадратов".

Пожар в столичной Щербинке ликвидировали