22 сентября, 09:58Происшествия
Площадь пожара в офисе в Щелкове выросла до 1 200 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь возгорания в офисном здании в Щелкове выросла с 1 000 до 1 200 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Отмечается, что пожарные продолжают тушение.
Мансарда двухэтажного торгово-офисного здания загорелась утром 22 сентября. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействованы 75 человек и 26 единиц техники.
Ранее огонь вспыхнул в Щербинке. На месте инцидента спасатели обнаружили загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании. Позднее его ликвидировали на площади 1 тысячи "квадратов".
Пожар в столичной Щербинке ликвидировали
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